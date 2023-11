Pure De Martino prende in giro Schlein: "Incomprensibile", travolta in diretta

16 novembre 2023 a

a

a

La dialettica fumosa di Elly Schlein ormai è un tormentone, un caposaldo della satira. L'ultimo a prendere in giro la segretaria del Pd sull'argomento è il ballerino e presentatore televisivo Stefano De Martino che ospite di Un giorno da pecora, su Radio 1 Rai ha risposto alle domande di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. "Cosa ballerei con Giorgia Meloni e con la leader del Pd? Con la premier potremmo ballare su ‘Viva la Mamma’, mentre con Elly Schlein potrei ballare ‘Prisencolinensinainciusol’", risponde lo showman legato a Belen Rodrriguez che cita la famosa canzone in inglese inventato cantata da Adriano Celentano. Una serie di parole in "slang" che suonano un po' all'americana, ma per l'appunto senza alcun senso. De Martino ha scelto questo brano "perché è in linea con la comprensibilità del suo lessico", è la stoccata a Schlein.

Schlein sfugge al confronto: "no" preventivo ad Atreju prima dell'invito

Il ballerino sbocciato ad Amici oltre ai progetti in tv e a teatro ha parlato anche di politica e spettacolo: "Ci dica la verità: va più d’accordo lei con Belen oppure Matteo Renzi con Carlo Calenda?". “Secondo me va più d’accordo Renzi con Belen”, ha scherzato. In questo momento pare vacante il posto di conduttore de l’Eredità. Le piacerebbe farlo? “Per riscuotere un’eredità ci vorrebbe un morto, spero che continui a farlo chi lo faceva”. E il Festival di Sanremo le piacerebbe farlo? “Nessuno me lo ha mai chiesto, spero che quando toccherà a me ci sia ancora il Festival…”. Lei è giovanissimo, potrebbe presentarlo anche tra 20 anni. “Ecco, siccome penso che più o meno i tempi saranno quelli – ha concluso De Martino - speriamo che Sanremo ci sia ancora…”.