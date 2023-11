Stasera Italia, Moratti affonda l'ex ministro: "Con lui non riuscivo a lavorare"

16 novembre 2023 a

Sicurezza nelle città, è uno degli argomenti più caldi del momento. Se n'è parlato anche nel corso della puntata di Stasera Italia in onda su Rete4 il 16 novembre. Ospite in studio era Letizia Moratti di Forza Italia.

Sicurezza, arriva la stretta del Governo@letiziamoratti a #StaseraItalia: "Secondo me con questo Governo i sindaci possono fsrsi sentire" pic.twitter.com/WBXAAtLBr1 — Stasera Italia (@StaseraItalia) November 16, 2023

"Io non ero riuscita a lavorare col governo quando c'era Minniti come ministro dell'Interno - ha detto Letizia Moratti a Nicola Porro - Difatti io sono arrivata nel 2006 e ho dovuto aspettare l'arrivo del ministro Maroni e poi col ministro Maroni abbiamo creato un pacchetto sicurezza che si chiamava "Città sicura". Finché io sono stata sindaco e finché abbiamo avuto il ministro Maroni al governo, il pacchetto sicurezza è stato applicato. Poi è stato esteso alle Regioni. Adesso secondo me con questo governo i sindaci possono farsi sentire. Il problema è che un sindaco deve aver voglia di occuparsi del problema-sicurezza