Muschio Selvaggio, Fedez-Luis Sal pace fatta? Cosa dicono sui social

Francesco Fredella 15 novembre 2023 a

a

a

Pace fatta? Fedez e Luis Sal, entrambi per lungo tempo conduttori di Muschio Selvaggio, al centro delle notizie dell'ultim'ora. Andiamo per gradi. Qualche mese fa ha fatto il giro della Rete il video di Luis Sal, che ha attaccato Fedez ed è uscito dal progetto Podcast. Ora cos'è accaduto? In Rete molti siti parlano della notizia comparsa sul settimanale "Chi", diretto da Massimo Borgnis. «Un accordo economico e un patto di riservatezza tra le parti in causa», si legge sul settimanale.. Nessuna causa, niente carte bollate e tribunali? I due, Fedez e Luis Sal, secondo "Chi", avrebbero evitato di passare alle vie legali trovando un punto d'incontro. Sempre secondo i rumors, Luis Sal avrebbe lasciato totalmente a Federico il progetto di Muschio Selvaggio. Infatti, da marzo 2023, non c'è più traccia di Luis Sal in quel progetto (che continua a esistere). Ma, dopo il tam tam in Rete, Luis Sal smentisce l'indiscrezione con un post. "Ciao muschietti selvaggi. Piccolo aggiornamento, dato che stanno uscendo vari articoli sui giornali: non c'è stato nessun accordo, tantomeno di riservatezza e anzi siamo in causa (fatta da Federico) e mi sto difendendo".

La concorrente è una furia, botte da orbi a Fedez: roba mai vista

A giugno, improvvisamente, Luis Sal ha pubblicato in video in cui ha attaccato Fedez accusandolo di aver trasformato Muschio selvaggio in una trasmissione «incentrata sul suo personaggio». Un video, quello di Luis Sal, molto forte che è diventato virale. Fedez, però, ha replicato su Instagram subito dopo quel video alle accuse di Luis Sal. «Ho cercato in tutti i modi di evitare questo teatrino inutile. Il video in cui spiegavo l'assenza di Luis non puntava a "screditarlo" a differenza del suo. Quindi mi trovo a spiegare la storia dell'egocentrico che sfrutta Luis, che è vera: ma fino a un certo punto. Se questo senso di oppressione che avevi nei miei confronti era latente da così tanto tempo, perché hai deciso di fondare una società con me 2 settimane prima di lasciarla? Chiedendomi poi 600 mila euro per una società che non vale nemmeno la metà di quei soldi, vietandomi di dare spiegazioni, tramite il tuo manager, e minacciandomi di raccontare la tua verità se io avessi osato dire che tu abbandonavi il podcast per dedicarti ad altri progetti», ha detto Fedez.