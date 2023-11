Corbyn spiazza tutti: scena muta su Hamas "terrorista". Morgan di sasso

14 novembre 2023 a

Alta tensione in studio e botta e risposta esplosivo. Nel corso dell'ultima puntata di Piers Morgan Uncensored, il programma televisivo guidato da Piers Morgan che va in onda su TalkTV, il conduttore, giornalista e amato personaggio televisivo inglese, ha intervistato l’ex leader del partito laburista britannico, Jeremy Corbyn. Tema di discussione la guerra in Medio Oriente, la sua decisione di unirsi alle marce filopalestinesi di Londra e, soprattutto, le sue opinioni su Hamas, l'organizzazione politica e paramilitare che il 7 ottobre ha attaccato Israele.

Piers Morgan asks Jeremy Corbyn 15 times whether the former Labour leader thinks Hamas is a terror group.



Jeremy Corbyn refuses to answer.@piersmorgan | @jeremycorbyn pic.twitter.com/F9kr1OLtj1 — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 13, 2023

A far calare il gelo in studio è stata proprio una domanda su Hamas. "È un gruppo terroristico?", ha chiesto in maniera diretta Pier Morgan al suo ospite. "Tutti sanno cos’è", ha risposto senza tanti giri di parole Jeremy Corbyn. Ma il conduttore del contenitore, non contento, ha rincarato la dose e ha preteso che l'ex leader del partito laburista superasse l'apparente neutralità e offrisse un parere sincero sull'argomento. "È un gruppo terroristico? Puoi dirlo? Puoi dirlo? Puoi dire che è un gruppo terroristico?", ha domandato il padrone di casa del talk inglese per circa una ventina di volte. Corbyn, dal canto suo, non ha voluto rilasciare la dichiarazione in cui il suo interlocutore sperava. "È possibile avere una discussione razionale con te?", ha chiesto a sua volta il politico britannico.

Il video dello scambio di battute ha fatto il giro del web. "Non mi aspettavo di diventare il numero 1 in una giornata di notizie così impegnativa come questa... Ma quell'intervista a Corbyn è stata davvero scioccante”, ha scritto Morgan su X, facendo riferimento ai trending topic dei social.