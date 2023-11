Israele: "Hamas ha perso il controllo di Gaza", presi gli edifici governativi

14 novembre 2023 a

La guerra è aperta e gli equilibri mondiali legati al conflitto scoppiato in Medio Oriente più di un mese fa scricchiolano. Dopo 40 giorni di raid e di combattimenti, secondo le autorità di Tel Aviv, "Hamas ha perso il controllo di Gaza e non ha il potere di fermare l'esercito". Le forze di difesa israeliane hanno annunciato che le truppe della settima brigata corazzata e della brigata di fanteria Golani hanno catturato diversi edifici governativi del gruppo armato palestinese Hamas nei quartieri di Sheikh Ijlin e Rimal a Gaza City. Tra i siti catturati dai militari vi sono il parlamento di Hamas, il complesso governativo e il quartier generale della polizia. Inoltre, l'Idf avrebbe preso il controllo della casa del governatore a Gaza, che ospitava gli uffici dell’ala militare e della polizia di Hamas, degli uffici della divisione di intelligence di Hamas e di altri luoghi utilizzati per prepararsi all’attacco del 7 ottobre.

Le truppe di Tel Aviv hanno anche preso il controllo dell’edificio della facoltà di ingegneria dell’università di Gaza, che "serviva come istituto per la produzione e lo sviluppo di armi". E ancora: un altro complesso dell'organizzazione politica e paramilitare islamista usato come base di addestramento, un centro di comando, sale per gli interrogatori e celle di detenzione. "Diciamo all’occupazione che la battaglia è ancora all’inizio e ciò che sta per arrivare è più grande", ha dichiarato in risposta in una conferenza stampa a Beirut il rappresentante di Hamas in Libano Osama Hamdan. "Stiamo combattendo la battaglia per porre fine all’occupazione, proteggere la moschea Al-Aqsa e fondare uno Stato palestinese con Gerusalemme capitale", ha affermato Hamdan, che ha aggiunto "rassicuriamo il nostro popolo e i popoli liberi che la resistenza alla occupazione e le Brigate al-Qassam stanno (braccio armato di Hamas, ndr) bene e hanno il controllo della situazione".