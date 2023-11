"Fine della pax americana". Chi è il nemico degli Usa, la profezia di Dassù

14 novembre 2023 a

Ucraina e Medio Oriente come campi di battaglia di un conflitto molto più vasto e profondo che coinvolge le due vere superpotenze del presente e del futuro: Cina e Stati Uniti. Se n'è parlato nel corso della puntata di Omnibus in onda il 14 novembre su La7. Ospite in studio era Marta Dassù, direttrice di Aspenia.

"La Cina è interessata a contenere gli Stati Uniti dovunque quindi anche in Medio Oriente - ha detto Marta Dassù - Anche perché stavano emergendo progetti alternativi alla sua fatidica via della Seta. Per esempio quel corridoio economico tra India ed Europa che passava appunto attraverso il Medio Oriente e l'Arabia Saudita in particolare. Insomma è un gioco un po' di risiko e di scacchi ma la cosa fondamentale dell'incontro di domani a San Francisco tra Biden e Xi Jinping è il tentativo di americani e cinesi di gestire una competizione che rimane la vera competizione di questo secolo. Questi sono pezzi di guerre che dimostrano l'erosione della pax americana che abbiamo visto dal 1945 in poi. Il conflitto potenziale del futuro è quello tra i due grandi attori: Cina e Stati Uniti".