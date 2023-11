Omnibus, Turco si ribella allo show di Grillo: "Molto grave. Nuova vita televisiva?"

13 novembre 2023 a

Susanna Turco, giornalista de L’Espresso, è stata ospite della puntata del 13 novembre di Omnibus, il talk show di La7 condotto da Alessandra Sardone, che si è focalizzata sull’intervento di Beppe Grillo a ‘Che tempo che fa’, programma che va in onda sul Nove con Fabio Fazio alla conduzione. “Grillo ha fatto un monologo in cui ha fatto molto spettacolo, per quello che si è potuto capire, ma anche attaccato Giulia Bongiorno della Lega, ma anche avvocato della presunta vittima del processo del figlio di Grillo. Non ha risparmiato critiche e anche battute su Giuseppe Conte. Come ti è sembrato e che significato ha?”, il ragionamento della padrona di casa e le domande poste alla sua ospite.

Questo il ragionamento di Turco: “Molto grave l’attacco a Giulia Bongiorno. È stato in parte stigmatizzato dallo stesso Fazio. A parte questo mi è sembrato il ritorno in scena del Grillo comico e uomo di spettacolo, l’archiviazione del suo periodo e dei suoi anni politici, lui si è presentato come qualcuno che fatto politica, ma neanche tanto. Lui ha trattato i governi, Conte l’ha scelto lui, è andato a fare le alleanze. Non può tanto tirarsi fuori da questo punto di vista, non mi stupirei se adesso cominciasse un programma sua, potrebbe essere il lancio di una sua nuova vita televisiva, perché no…”.