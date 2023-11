La sinistra si attacca a Miss Italia. Il tweet di Gad Lerner: travolto dai social

12 novembre 2023 a

La sinistra si riposiziona su Miss Italia. L'elezione di Francesca Bergesio, 19enne piemontese che ha vinto l’84ma edizione del concorso di bellezza, è al centro di un tweet su X di Gad Lerner. "Eccola l'egemonia culturale di Gramsci vista da destra: eletta Miss Italia la figlia di un senatore leghista", scrive il giornalista che punta il dito sulle origini della giovane incoronata dalla patron del Concorso, Patrizia Mirigliani nella Sala Europa del Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore Terme. Ma soprattutto sulla "giuria presieduta da Vittorio Sgarbi composta dal tizio della Zanzara (il conduttore del programma di Radio 24, Giuseppe Cruciani, ndr) e da Hoara Borselli. "Così si dà l'assalto alle casematte del potere e si onora la Nazione", scrive Lerner che vede una sorta di complotto della fascia di Miss Italia.

Ma chi è Francesca Bergesio? La 19enne piemontese è arrivata alle finali dal Concorso con il titolo di Miss Piemonte e dopo aver conquistato la fascia nazionale di Miss Guida Sicura. È nata a Bra ma risiede a Cervere, in provincia di Cuneo, è alta 1,80, ha occhi e capelli castani ed è diplomata al Liceo Classico Europeo. Da poco è iscritta al primo anno della facoltà di Medicina a Roma ed è figlia del senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio. Il tweet di Lerner come prevedibile ha creato un putiferio sui social, dividendo gli utenti, anche se i critici nei confronti della lettura politica del giornalista di un concorso di bellezza sembrano essere in maggioranza. C'è chi scrive: "Questa destra è peggio delle cavallette": Ma soprattutto chi ribalta la tesi di Lerner: "Ormai si è ridotto a fare polemica pure su Miss Italia", si legge in calce al tweet, "Certo... doveva vincere un Trans figlio di emigrati musulmani, sfrattato di casa che poi viene adottato da Sumahoro", "Ma è serio? Un concorso di cui domani nn ricorderemo nulla e lei riesce a trovarci il complotto della dx… Beato lei", "Che dice invece dell'egemonia culturale di chi ha fatto vincere chi non è affatto donna ma transgender", e via twittando.