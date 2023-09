Gad Lerner: "L'Eurafrica...". La frase illuminante, il piano della sinistra sui migranti

20 settembre 2023 a

a

a

Il piano della sinistra sui migranti è chiaro: porte aperte senza limiti e accoglienza a oltranza. Nel corso della puntata di martedì 19 settembre di È sempre Cartabianca, su Ret 4, a scanso di equivoci Gad Lerner chiarisce una certa visione dell'immigrazione come dato ineluttabile da promuovere al punto dal cambiare radicalmente l'identità. "Il nostro continente non si chiama più Europa ma Eurafrica, perché il Mar Mediterraneo è molto piccolo" spiega il giornalista di sinistra ospite della trasmissione condotta da Bianca Berlinguer.

Sabotaggio rosso al governo: da Giani e Bonaccini no ai Cpr

Lerner afferma che i nei Paesi del Nord Africa l'età media è bassissima, mentre noi siamo uno dei Paesi più vecchi del mondo: "Da noi l'età media è 44 anni, da loro 18... Non siamo l'Australia che sta in mezzo all'oceano pacifico e può fare una politica di blocco delle partenze e respingimenti". Insomma, il Mediterraneo "è un laghetto e da trent'anni sentiamo i partiti dire che fermeranno le partenze". Il giornalista poi cita una frase dell'intervista di Giorgia Meloni nella trasmissione di Paolo Del Debbio Dritto e rovescio in un cui la premier paventa il rischio che arrivino "decine di milioni di persone". "E arriveranno", commenta Lerner con una certa soddisfazione. Insomma, per la sinistra - come si evince anche dal piano del Pd di Elly Schlein - l'immigrazione di massa non solo è inevitabile, ma va pure promossa.