Meteo, inaspettato ritorno del caldo? “Temperature molto alte”, cosa prevede Sottocorona

12 novembre 2023 a

a

a

Paolo Sottocorona presenta una carta particolare nel corso della puntata del 12 novembre del meteo di La7. Una carta da cui emerge un’importante novità sulle temperature dei prossimi giorni: “È una carta che dà le temperature a 1500 metro. Perché si usa questa quota? Perché a quella quota già non si risente molto del giorno e della notte, quindi i valori sono orientativamente abbastanza fermi nelle 24 ore. Le linee isoterme uniscono punti con la stessa temperatura e quella di dieci gradi taglia le isole maggiori e sono tanti perché al suolo solo corrisponde a circa dieci gradi in più, quindi circa venti gradi, per essere novembre avanzato non è poco. La linea dello zero termico, dove può nevicare, sfiora le zone alpine. Se passiamo alla previsione per mercoledì, quindi saltiamo tre giorni, la linea rossa delle dei dieci gradi, venti al suolo, è salita fino a sfiorare le zone del nord, venti gradi al suolo al nord a novembre inoltrato è molto e ovviamente contemporaneamente la zero gradi si è allontanata verso nord. E il grado di errore è di un solo grado per quella di oggi e di due per mercoledì sull’Italia”.

Nuovo "fronte" in arrivo: dopo il breve stop tornano pioggia e temporali

Sottocorona analizza poi le previsioni giorni per giorno: “Per la giornata di oggi, domenica 12 novembre, abbiamo ancora delle piogge, almeno moderate, ma in qualche caso anche qualcosa in più, sulla Toscana. In parte sono anche sul versante adriatico del centro e poi il centro sud tirrenico, al sud qualche fenomeno più intenso, fenomeni molto intensi fra Francia e Svizzera al di là delle Alpi e vedrete che lì restano. Perché se andiamo a vedere la previsione per domani lunedì 13 novembre non passano questi fenomeni, restano lì sicuramente e a quote alte ovviamente daranno nevicate. Le piogge che restano sull'Italia sono deboli fra Sicilia, Campania e Calabria, poi ancora Umbria e Toscana, ma sono molto deboli, parliamo di un millimetro o due nelle 24 ore, non sono quantità che creino problemi, se non per il fatto che sono zone magari già duramente colpite. La carta prevista per martedì 14 novembre mantiene una situazione di tempo generalmente stabile, qualche debole pioggia ancora in Toscana, qualche debole pioggia fra Campania, Basilicata tirrenica e Calabria, fenomeni ancora abbastanza forti tra Francia e Svizzera, ma rimangono in quella zona lì”.

"Irruzione polare", Giuliacci: quando arriva il freddo vero

Chiusura con focus sulle temperature: “Le massime sono in ripresa un poco al sud, al centro nelle zone i valori sono abbastanza contenuti, ma saliranno. La tendenza delle temperature nelle prime 24 ore è in aumento al nord, in aumento al centro e in parte anche al sud, dove c’è - la chiosa del meteorologo Sottocorona - ancora qualche calo”.