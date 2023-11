Meteo, nuovo "fronte" in arrivo: dopo il breve stop tornano pioggia e temporali

11 novembre 2023 a

a

a

Un sabato all'insegna del sole quasi in tutta l'Italia. Ma questo non deve illuderci. Il motivo? Sebbene il fronte atlantico che ha portato piogge e temporali dal pomeriggio della giornata di venerdì fino alla notte appena trascorsa si sia allontanato, è atteso un ritorno del maltempo. "Purtroppo dobbiamo dirvi che non durerà", avvisano gli esperti di 3bmeteo, riferendosi proprio alla stabilità attuale delle condizioni meteorologiche. Che tempo ci aspetta, dunque? "Sul vicino Atlantico nei pressi del Golfo di Biscaglia associata a una profonda depressione a ovest dell'Inghilterra, si vede già una nuova perturbazione", spiegano.

"Irruzione polare", Giuliacci: quando arriva il freddo vero

Quando riprenderà a piovere? Come si legge su 3bmeteo.com , la perturbazione prevista inizierà a colpire "nella giornata di domenica con qualche prima avvisaglia già dal pomeriggio odierno". Il team di meteorologi indica il motivo di questo cambio di passo e di un ritorno, quindi, all'instabilità. Dal Mare del Nord affluirà aria più fredda diretta verso il Mediterraneo centrale. L'incontro con le correnti umide e miti farà sì che si formerà un nuovo fronte e un nuovo minimo di bassa pressione sull'Italia centromeridionale portando altri rovesci e temporali.

Sottocorona: "Dove torna la pioggia forte", occhio al meteo

"Le regioni settentrionali resteranno sottovento e le precipitazioni interesseranno prevalentemente le zone di confine risultando nevose sulle Alpi fino a quote collinari", si legge sul sito. Un elemento da non sottovalutare è l'abbassamento delle temperature. Già da domani, domenica 12 novembre, le colonnine dei termometri riprenderanno a scendere.