Michielin: "Com'è stato lavorare con Ivan Graziani?". Cala il gelo a X Factor

10 novembre 2023 a

Francesca Michielin è finita di nuovo nell'occhio del ciclone. Ieri sera, nel corso dell'ultima puntata di X Factor, la conduttrice, per presentare il nuovo lavoro discografico di Colapesce e Dimartino, è stata autrice di una gaffe pazzesca. Il video che riprende lo scivolone della cantante ha già fatto il giro del web e infiammato i social. Ma cosa è successo? La padrona di casa del talent-show ha voluto omaggiare i due cantautori siciliani parlando al pubblico del loro nuovo album, "Lux Eterna Beach". Proprio in quel momento, però, per sottolineare la presenza nel progetto di una "collaborazione" esclusiva, ha chiesto: "Com'è stato lavorare con Ivan Graziani?". I suoi interlocutori sono rimasti di sasso perché il cantautore è scomparso nel 1997. Poi hanno rotto il silenzio, cercando di riportare Michielin sulla giusta via.

Qualcuno spieghi a Francesca Michielin che Ivan Graziani è morto nel 1997.

WOW#XF2023 pic.twitter.com/ZsfH0xbleS — ApocaFede (@DrApocalypse) November 10, 2023

"C'è un duetto pazzesco con Ivan Graziani. Wow, come è andata? Come è stato lavorare con lui?": ha chiesto Francesca Michielin a Colapesce e Dimartino. Al teatro Repower di Assago è calato il gelo. Colapesce, dopo qualche secondo di titubanza, ha risposto così: "Con lui...È stato bello...grazie al figlio. Ci ha portato questo inedito. Noi abbiamo poi riscritto un ritornello. All'inizio eravamo un po' preoccupati, siamo entrati in punta di piedi", ha detto. Quindi ha aggiunto: "Sai...è un gigante che amiamo tantissimo. Alla fine ha ascoltato il nostro lavoro, anche la famiglia era molto felice e quindi alla fine abbiamo deciso di pubblicarlo".

La battuta sull'11 settembre fa calare il gelo a X Factor

Criticata in passato per i suoi interventi sulla Resistenza, Michielin non è nuova a figuracce in diretta tv. Lo scorso anno, sempre a X Factor e durante l'esibizione di una concorrente che suonava il basso, aveva commentato con una certa ammirazione la tecnica usata: "Ahhh, fingerpicking!". Peccato che si trattava di un'altra tecnica, il tapping, che consiste nel produrre il suono percuotendo le corde sui tasti dello strumento, mentre per fingerstyle o fingerpicking si intende il suonare la chitarra senza plettro, direttamente con i polpastrelli.