Fedez, la battuta sull'11 settembre fa calare il gelo a X Factor

Ieri sera è andata in onda la prima puntata dei live di X Factor, il talent-show che cerca talenti e prova, attraverso una gara e un percorso di formazione, a offrire loro la possibilità di diventare dei veri e propri professionisti. Al timone del programma, per la seconda edizione di seguito, Francesca Michielin. La giuria è stata in parte rinnovata, ma solamente in parte perché la new entry è in realtà un giurato storico della trasmissione. Parliamo di Morgan. Con lui Ambra Angiolini, Dargen D'Amico e Fedez. E proprio il rapper è finito nuovamente nell'occhio del ciclone per una battuta che non è stata ben digerita dal pubblico e, poi, dagli utenti dei social network.

I nuovi talenti di X Factor hanno messo in mostra il loro talento canoro e si sono esibiti davanti al vasto pubblico dello show. Supportati dai loro coach, i concorrenti si sono sfidati interpretando a modo loro delle cover. Tra i ragazzi più attesi sul palco il giovanissimo Settembre, cantante della squadra di Dargen D'Amico, che ha riproposto una riformulazione del celebre brano di Fabri Fibra "Stavo pensando a te".

Come ben sa chi segue il programma da sempre, a ogni concorrente corrisponde un codice. Il motivo? I numeri sono necessari affinché i telespettatori possano votare i loro preferiti. Quando Settebre ha concluso la sua performance, la conduttrice Michielin ha ricordato al pubblico il codice del ragazzo. "Faccio i miei complimenti agli autori che hanno dato il codice 11 a Settembre", ha detto Fedez, ricordando i drammatici fatti legati alla data. La battuta ha gelato l'Arena e il video della scena ha fatto il giro del web, attirando molte critiche.