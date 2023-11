Migranti, Furfaro va all'assalto del governo. Chirico lo inchioda: "Le è sfuggito..."

10 novembre 2023 a

a

a

Un dibattito dai toni molto accesi, uno scontro in diretta tv. A Piazzapulita, il programma di approfondimento politico guidato da Corrado Formigli e in onda tutti i giovedì sera su La7, a dare il via alla discussione è stato il tema del patto sui migranti tra Italia e Albania. In particolar modo, gli ospiti in studio hanno cercato di sviscerare i motivi per cui, anche di fronte a una soluzione, il Pd è andato all'assalto del governo. Se in un primo momento i dem hanno proposto di far uscire il premier albanese Rama, reo di aver firmato l'accordo con Meloni, dal Psoe, poi hanno fatto dietrofront perché il premier tedesco Olaf Scholz ha dichiarato di apprezzare la soluzione italiana di aprire Cpr in altri Paesi.

"Sono pazzi". Edi Rama ridicolizza Schlein e Pd: come nell'Urss

A intervenire sul tema è stato Marco Furfaro: "È un accordo inutile, non servirà a rallentare i flussi migratori e soprattutto impiegherà diverse navi che dovranno fare la spola tra l'Italia e l'Albania", ha detto. "C'è un problema che stiamo sottovalutando: noi spediamo un sacco di soldi in un momento in cui non ci sono", ha aggiunto. Le parole del deputato del Partito Democratico hanno attirato la reazione di Annalisa Chirico: "Allora forse le è sfuggito qualcosa di importante", ha premesso.

"Non è un politico di plastica": Edi Rama elogia Meloni. Bordata al Pd

La giornalista de Il Giornale ha spiegato meglio: "Il cancelliere socialdemocratico Scholz ha chiesto proprio lunedì scorso di esternalizzare in paesi terzi la gestione dei flussi per la Germania. Le dirò di più, sta facendo la stessa cosa anche l'Austria. Ora voi, dem, avete minacciato di voler cacciare dal gruppo socialista europeo Edi Rama. Bene, allora dovete fare la stessa cosa con Scholz".