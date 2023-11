Bruno Vespa smonta i teoremi della sinistri: "Perché questo casino?"

10 novembre 2023 a

Due sono gli argomenti che principalmente stanno polarizzando più che mai la politica italiana: il premierato e l'accordo tra l'Italia e l'Albania per la gestione dei migranti. Quella che Giorgia Meloni ha definito "la madre di tutte le riforme", cioè quella che prevede l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, potrebbe garantire all'Italia maggiore stabilità. Nello stesso tempo, il patto tra Giorgia Meloni ed Edi Rama per cercare di arginare l'emergenza sbarchi ha scatenato il Pd che, però, ha fatto l'ennesima figuraccia. Se i dem, in un primo momento, hanno proposto l'uscita del premier albanese dal Psoe, poi hanno fatto retromarcia per l'apprezzamento del premier tedesco Scholz all'idea dei Cpr in Albania. Queste due tematiche sono state argomentate accuratamente da Bruno Vespa.

Nell'ultimo editoriale, il conduttore di Porta a porta ha difeso l'operato di Meloni. "Gli italiani sono presidenzialisti da sempre. Adesso c'è un governo che fa l'elezione diretta non del primo ministro ma del Presidente del Consiglio nella maniera più light: quasi che il sapore si sente e non si sente, nel senso che la chiave sta nei poteri del Presidente della Repubblica e questo progetto non lo tocca", ha spiegato. "I primi ministri d'Inghilterra, di Spagna e di Germania contano infinitamente di più dei loro presidenti della Repubblica, uno non sa nemmeno come si chiamano. In Italia, grazie a Mattarella, lo facciamo e io non ho capito tutto questo pericolo dove sta", ha continuato, alludendo implicitamente alle ultime critiche della sinistra.

Anche l'accordo raggiunto tra Italia e Albania riceve l'approvazione di Vespa. "Altra cosa: non sappiamo più dove mettere gli immigrati. Arriva un sant'uomo, socialista, Edi Rama, che se ne prende 36.000 all'anno e invece di dirgli grazie facciamo tutto questo casino?", ha chiesto. E ancora: "Ma non ho capito: se ne prendesse 64.000, dove sta il problema? Ce ne abbiamo troppi. Se ci alleggeriscono, sotto la nostra tutela della magistratura, della polizia, ma perché tutto questo casino?".