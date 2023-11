Stasera Italia, Sallusti boccia Sala. Qual è la sua colpa

09 novembre 2023 a

Sala non ha partecipato alla manifestazione organizzata dalla comunità ebraica a Milano. Se n'è parlato nel corso della puntata di Stasera Italia in onda il 9 novembre su Rete4. Il direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti, lo incastra e dice che ha sbagliato.

Manifestazione per Israele a Milano, il sindaco Sala non c'è



Il parere di @alesallusti a #StaseraItalia pic.twitter.com/fBNE6zAXkn — Stasera Italia (@StaseraItalia) November 9, 2023

"Credo che abbia fatto male - dice Alessandro Sallusti - Non credo che possa esistere in questo momento un impegno maggiore e superiore al portare la testimonianza di tutta la città alla comunità ebraica milanese. Poi probabilmente paga anche colpe non sue. Non penso proprio che Sala sia antisemita nella maniera più assoluta. Però è un clima generale che non mi piace".