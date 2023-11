Tagadà, lo storico Lorenzo Kamel rivela il piano B di Israele

08 novembre 2023 a

Guerra Israele-Gaza, le forze armate di Tel Aviv continuano a bombardare la Striscia di Gaza. Dopo il 7 ottobre nulla sarà più come prima e il conflitto è ormai definitivamente infiammato. Se n'è parlato nel corso della puntata di Tagadà in onda l'8 novembre su La7. In studio c'era anche lo storico Lorenzo Kamel che ha rivelato quale sarebbe il piano B per la Striscia di Gaza.

"Ci sono bombardamenti che, in piccola parte, vanno a colpire Hamas se i terroristi sono nei tunnel. Ma in larghissima parte vanno a prendere i civili (sono stati colpiti oltre 10mila civili e 4mila bambini). che non sono numeri. Questa impunibilità resterà tale. Qualche giorno fa c'è stata la proposta del ministro israeliano dell'intelligence per l'espulsione di massa e definitiva di tutti i palestinesi dalla Striscia di Gaza verso l'Egitto. Oggi, però, non siamo nel 1948 quando vennero rasi al suolo 418 villaggi palestinesi. Oggi tutto questo non è più possibile. Dunque ci si avvia rapidi verso il piano B che viene paventato da diversi generali in Israele e che è quello di rendere invivibile la Striscia di Gaza. Quindi sono state buttate 22mila tonnellate di bombe che sono andate a colpire anche le riserve d'acqua".