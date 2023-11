Fuori dal coro, Silvia Sardone confessa le minacce di morte

08 novembre 2023 a

a

a

Durante la puntata di Fuori dal coro andata in onda l'8 novembre su Rete4, Silvia Sardoone, deputata europea della Lega, confessa di essere stata minacciata di morte dai musulmani violenti. Per questo ora vive sotto scorta e la polizia la segue ovunque tutto il giorno. Ma lei non indietreggia di un millimetro.

"Io e i miei figli minacciati di morte dai musulmani violenti"@sardone_silvia sul pulpito di #Fuoridalcoro pic.twitter.com/KRlunRLUnG — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) November 8, 2023

"Minacce di morte, stupro, stupro collettivo per me e per i miei figli - ha detto Silvia Sardone - La mia famiglia ha ovviamente timore ma non ho in mente di arretrare in alcun modo. Sono stata minacciata perché ho detto no al velo islamico pensando che sia un simbolo di sottomissione, perché ho detto no alle moschee abusive che abbiamo nelle nostre città e perché ho denunciato il rischio di islamizzazione del nostro Paese. Ebbene provate voi a essere sotto scorta tutti i giorni e a dover aspettare per uscire la mattina e avere qualcuno che vi segue tutto il giorno. Io penso che a dover essere seguiti, a dover avere la polizia dietro debbano essere queste persone, questi criminali che minacciano me e la mia famiglia".