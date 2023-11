Fuori dal coro, Mario Giordano: "Deliri in tv", gli imam d'Italia che spargono odio

02 novembre 2023 a

Se dicono queste cose in tv cosa diranno nelle moschee e nei luoghi di culto? Mario Giordano nella puntata di mercoledì 1 novembre di Fuori dal coro, su Rete 4, fa ascoltare alcune "perle" ascoltate nelle varie trasmissioni da parte degli imam italiani. Molte guide spirituali islamiche sono intervenute difendendo Hamas e accusando Israele di ogni crimine. "Gli imam d'Italia non li reggo, non reggo più di sentirli in tv delirare così", attacca il conduttore.

DI quali deliri parla? C'è chi afferma serafico che "gli israeliti sono terroristi e ingannatori", che non deve essere reato appoggiare Hamas, che è impossibile "verificare" l'uccisione da parte dei miliziani palestinesi di bambini e ragazzi, fino all'imam che dice che "sono tutte bugie".

"L'imam Bologna dice che gli ebrei gli ebrei sono terroristi ingannatori, quello di Segrate vorrebbe vietarci di manifestare per difendere i nostri valori, l'imam di Reggio Emilia dice bambini e ragazzi ebrei uccisi e rapiti sono solo bugie", dice Giordano rivolto come di consueto al regista Donato e ai telespettatori. "A parte il fatto che questi signori. li avete sentiti, sono decenni che stanno in Italia e ancora non parlano in italiano... bell'esempio di integrazione", argomenta il conduttore Mediaset,"ma io mi faccio una domanda: se questi signori parlano così quando sono in tv e sanno di essere ascoltati da tutti, che cosa diranno nel chiuso delle loro moschee? Quanto odio spargeranno fra i loro fedeli?". Insomma, "altro che Islam moderato", conclude.