Caso Soumahoro, altre tegola sui finanziamenti: cosa ha scoperto Striscia

07 novembre 2023 a

a

a

Nel caso Soumahoro gli enigmi sembrano aumentare mentre si getta luce sulle ombre che circondano la campagna elettorale dell'ex deputato dei Verdi-Sinistra Italiana. A fare chiarezza su questa intricata situazione è stato il programma televisivo "Striscia la Notizia”, in onda su Canale 5, nella puntata del 6 novembre. Il focus della trasmissione è stato sui donatori della campagna elettorale di Soumahoro, i cui nomi sono stati oscurati, sollevando alcuni interrogativi. Il giornalista Pinuccio, che ha investigato per mesi sulle discrepanze nelle raccolte fondi dell'ex sindacalista dei braccianti, ha rivelato un dettaglio sorprendente: a marzo, dopo che Soumahoro era già stato eletto, era ancora possibile effettuare donazioni sulla piattaforma Politically per finanziare la sua campagna elettorale, nonostante questa fosse già chiusa. Come prova concreta, lo stesso inviato ha effettuato una donazione che è stata accettata dal sistema. Tuttavia sorge un sospetto, poiché non vi sono tracce di queste donazioni, né di altre, sulla pagina ufficiale della Camera dei deputati, dove gli onorevoli sono tenuti a pubblicare una dettagliata rendicontazione dei fondi ricevuti.

Contributi irregolari, Soumahoro rischia il seggio alla Camera

In questi giorni la Corte d’Appello di Bologna ha richiesto alla Camera dei deputati di revocare il mandato di Soumahoro, che è stato eletto nel settembre 2022. La ragione di questa richiesta sono le presunte irregolarità nella rendicontazione di 12.000 euro di fondi pubblici ricevuti durante la campagna elettorale. Ma le preoccupazioni del deputato non si limitano solo a questo. La sua famiglia è infatti coinvolta in una complicata vicenda legale: sua moglie e sua suocera si trovano agli arresti domiciliari a causa di indagini sulla gestione delle cooperative di migranti e dei relativi fondi. In risposta a queste accuse, Soumahoro ha dichiarato di non essere oggetto di indagine da parte della Procura di Latina e ha ribadito la sua totale estraneità alla questione. Ma i riflettori sono accesi anche sul suo conto.