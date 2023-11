Dritto e rovescio, Del Debbio travolge l'imam: "Mi avete rotto i co***ni"

06 novembre 2023 a

A Dritto e rovescio si parla dell'islam radicale e dell'integrazione che spesso non c'è. Una donna racconta la storia drammatica di un matrimonio combinato quando era solo una bambina e della morte della madre, a suo dire causata dalle percosse del padre. Una vicenda agghiacciante. Nello studio della trasmissione condotta domenica 5 novembre da Paolo Del Debbio su Rete 4 due imam, esponenti dell'islam moderato, affermano come questo oggi sia inaccettabile con argomentazioni che però lasciano molto perplessi gli ospiti e lo stesso conduttore.

"Queste cose non succedono tutti i giorni. È una storia orribile? Sì, ma non c'entra niente con l'islam", afferma uno degli esponenti della comunità musulmana e guida spirituale. Il senso delle sue parole è che questa interpretazione radicale ed estrema della religione che prevede violenza e sottomissione nei confronti delle donne in realtà è estranea all'islam, ma ha che fare una visione patriarcale del mondo.

"Mi avete rotto i co**ni", sb0tta a quel punto Del Debbio stanco di argomentazioni che ritiene fumose e finalizzate solo a svicolare il problema. "Mi avete rotto i co***ni, glielo dico chiaramente", afferma il conduttore mentre in studio parte un'ovazione da stadio. "Se in Italia un cristiano commette un femminicidio nessuno osa dire che non lo è", afferma Del Debbio. "Basta dire che non sono islamici, sono islamici che sbagliano". Ma dall'altra parte l'imam insiste: "Non sono musulmani".