Papa Francesco, "che dribbling". Maradona-Messi, cosa aveva risposto 7 anni fa

È una questione di fede e popolo: in Sudamerica ha creato un putiferio la dichiarazione di Papa Francesco al Tg1. Interrogato dal direttore Gian Marco Chiocci su chi preferisse come calciatore tra due leggende argentine, Diego Maradona e Leo Messi, Jorge Mario Bergoglio ha detto "Preferisco il terzo, Pelé", che ha definito un uomo di cuore. Ma il Pontefice per Tony Damascelli meriterebbe "il premio Pinocchio d’oro" perché, come scrive sul Giornale, sette anni fa il papa parlando con alcuni ragazzi dell’arcivescovado di Cracovia alla "domanda fatidica: «Chi preferisce tra Maradona e Pelé?». Sua Santità abbozzò la stessa smorfia e rispose: «Scelgo il terzo, Messi»".

Insomma, quel di Bergoglio è stato "un dribbling che non sarebbe mai riuscito a nessuno dei tre fenomeni del pallone", commenta Damascelli che ricorda la parentela di Francesco da parte di madre con Enrique Omar Sivori. Un altro che coi dribbling ci sapeva fare.