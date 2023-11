Vieri: "Ringrazio Adani, Cassano e Ventola ma...", che succede alla Bobo TV

04 novembre 2023 a

Che succede alla Bobo TV? Questa è la domanda che attanaglia tutti i sostenitori del team. Ma facciamo un passo indietro. Tutto è partito da un annuncio inaspettato di Bobo Vieri che, in apertura dell'ultima puntata, ha detto: "Da stasera ci sono solo io alla Bobo TV. Ringrazio Adani, Cassano e Ventola per la loro presenza e collaborazione avuta fino a oggi". Nessuna traccia infatti dei suoi colleghi. Il podcast a tema sportivo era nato proprio dall'idea di commentare le notizie del campionato parlando da ex calciatori e quindi da conoscitori di quel mondo. Il format, distribuito sulla piattaforma live Twitch, aveva da subito attirato molti sostenitori per l'atmosfera informale e il clima piacevole che le conversazioni creavano.

Nel corso della puntata, Vieri ha spiegato di voler dare più spazio al pubblico e all'interazione con esso. L'obiettivo della nuova versione del podcast è infatti quello di sfruttare di più la chat. Una novità che è stata subito trasformata in realtà e che però il pubblico stesso, nella medesima chat, ha stroncato. La prima reazione è stata quella di Lele Adani, che fino a poco tempo fa era una colonna portante della Bobo TV. L'ex difensore dell'Inter ha infatti postato un estratto di un discorso di Ciro Di Marzio, uno dei due protagonisti della serie Gomorra: "O terremoto è volere ‘e Dio. Fa bene alla terra. Come una persona quando sta male. O si libera e sfoga, o more". Poi, in un video, si intravede un pugno che sbatte su un tavolo. Possibile che le dichiarazioni di Bobo abbiano un legame con questo post?