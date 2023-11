Natalia Titova: "Pentita dell'addio a Ballando". E lancia la proposta a Milly

03 novembre 2023 a

Era una delle maestre più amate dal pubblico di Ballando con le stelle. Natalia Titova, la ballerina che si è fatta conoscere sul piccolo schermo grazie alla trasmissione di Milly Carlucci, è tornata a raccontarsi in un'intervista rilasciata a Novella 2000. La coreografa non ha più molti dubbi: abbandonare il programma del sabato sera di Rai 1 non fu una scelta lungimirante. Nel 2014, al termine della decima edizione dello show, la russa decise di accettare la proposta di Maria De Filippi e diventò una degli insegnanti della scuola di Amici. Ma oggi, dopo nove anni, Titova ha ammesso di aver commesso un errore.

"Sono stata a Ballando con le stelle dalla prima edizione. Ho lasciato il programma per il ripresentarsi del problema al ginocchio con il quale sono nata e anche perché pensavo che non si potesse percorrere tutta la vita sulla stessa strada", ha spiegato Natalia Titova, che si è detta pentita della scelta fatta in passato. "Ma ora sono fortemente pentita di aver lasciato Ballando. Ho capito che avrei potuto trasformarmi e crescere anche all’interno del programma", ha aggiunto infatti la ballerina. "Se potessi tornare indietro non lo lascerei mai… Se mi richiamano a Ballando io ci vado", ha promesso.

In passato le era già stato chiesto di offrire spiegazioni, di rendere chiaro al pubblico il motivo del cambiamento. "Non mi sentivo più a mio agio con le scollature e le gonne con lo spacco. Quando ho spiegato a Milly della possibilità offerta da Amici, ha capito le mie ragioni. Non potevo più fare finta di essere una ragazzina", aveva detto. Ora, sul passaggio ad Amici, ha confessato: "Non mi ha soddisfatta: non ero una ballerina, ma una maestrina. Lì i ragazzi arrivano dopo molte selezioni e già formati, io preferisco ballare o partire da zero con un amatore", ha concluso la coreografa.