Meteo, si sposta la super perturbazione. Ma Sottocorona vede un miglioramento

Una situazione meteo pessima sui cieli italiani, con il maltempo che causa danni e morte, soprattutto in Toscana. A fornire un quadro sulle previsioni del tempo dei prossimi giorni è il meteorologo Paolo Sottocorona nel suo quotidiano appuntamento su La7: “Questa super perturbazione-tempesta, con effetti grossi, si estende dalla parte più settentrionale dell'Europa fino al Nord Africa e ha una struttura così estesa, non sta insieme per caso, sta insieme perché è molto forte e particolarmente attiva e purtroppo ne abbiamo visto le conseguenze. Questa perturbazione si è spostata ovviamente come era previsto, ha attraversato almeno metà della Penisola, adesso si dirige al sud. Dietro l’Italia, nella parte occidentale, c’è ancora molto molto movimento, quindi miglioramenti non ce ne sono, neanche nei prossimi giorni, forse a inizio settimana va un po’ meglio”.

Ed ecco le previsioni meteo giorno per giorno: “Nella giornata di oggi, venerdì 3 novembre, i fenomeni più intensi sono nel nucleo di quella perturbazione, indicato fra Sardegna e regioni centrali. Ma in realtà si sta ulteriormente spostando, tende a spostarsi al sud, al nord le schiarite più ampie forse sulle zone di nord ovest. Ma qualche fenomeno residuo anche se più isolato c’è, soprattutto sulle zone di nord est. Quindi ancora una giornata molto compromessa da questo punto di vista. Nella giornata di domani, sabato 4 novembre, si sposta ulteriormente verso sud questo maltempo, con fenomeni di una certa intensità e si riaffacciano altri fenomeni al nord, ecco perché dicevo che dietro non c'è miglioramento. E quindi indicate sulle coste del Veneto e del Friuli, Alta Toscana e Liguria nuovamente e poi si ferma un po' diciamo sulle Alpi occidentali, ma anche sul resto del nord, le piogge ci sono non sono magari intensissime ma sicuramente ci sono. Poi arriviamo alla giornata di domenica 5 novembre, ancora ci sono questi fenomeni sul nord est, tutto l’Appennino, da quello più settentrionale fino al sud, ancora la Toscana, che è stata duramente colpita da queste da questi fenomeni. Quindi c’è maltempo sulla Toscana e le zone interne del centro, fino a sud. Quindi l'attività c’è, ma come dicevo a inizio settimana probabilmente un po' di più di tranquillità arriverà”.

Sottocorona chiude con un focus su venti e temperature: “I venti previsti per la giornata di oggi sono sempre molto forti, occidentali o sud occidentali. Sul Mar Ligure siamo al livello di forza 8, forse anche qualcosa di più. Le temperature non è che scendano in maniera drammatica, siamo comunque a novembre potrebbero scendere di più. Le massime previste per la giornata di oggi sono piuttosto contenute nelle zone montuose, anche dell’Appennino, ovviamente sulle Alpi. Anche nell'Appennino si va sotto i 10 gradi. La tendenza nelle prossime 24 ore è - spiega il meteorologo - di una diminuzione al sud, dove va la perturbazione, qualche leggero recupero fra centro e alcune zone del nord”. E Sottocorona, per rispetto delle vittime in Toscana decide di evitare di far vedere le sue classiche foto di varie situazioni meteo.