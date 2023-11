Meteo, Giuliacci spiega perché arrivano piogge e alluvioni sempre più violente

02 novembre 2023 a

Negli ultimi mesi abbiamo assistito a fenomeni meteorologici molto violenti. Dalla siccità dei mesi estivi si nubifragi e alle alluvioni che stanno sconvolgendo gran parte della Penisola. Con particolare accanimento nelle zone settentrionali del Paese. Secondo il sito meteogiuliacci.it , una delle possibili cause di questi fenomeni estremi potrebbe essere proprio il riscaldamento globale. Ma vediamo nel dettaglio perché.

Gli esperti assicurano che più l'atmosfera è calda e più trattiene il vapore acqueo. Per ogni grado di temperatura in più, infatti, l'aria contiene il 7% di vapore acqueo in eccesso e questo potrebbe essere smaltito in maniera ancor più violenta rispetto a prima. Ma oltre al danno c'è la beffa. L'acqua caduta in eccesso, infatti, non riesce a essere assorbita dal terreno e quindi non si riescono neppure a mitigare gli effetti negativi della siccità.