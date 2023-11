Tempesta Ciaran fa una vittima. Quando arriva in Italia e dove è scattata l'allerta rossa

02 novembre 2023 a

La tempesta Ciaran imperversa in Europa ed è attesa nei prossimi giorni in Italia. Quasi tutta la Spagna, a eccezione delle Isole Canarie, è in allerta per il passaggio della forte perturbazione proveniente dal Regno Unito. A Madrid, nel quartiere di Chamberí, una giovane è morta a causa della caduta di un albero e altre tre persone sono rimaste leggermente ferite, riferiscono i servizi di emergenza della capitale. La tempesta ha provocato nel Paese iberico raffiche di vento fino a 100 km/h. In Galizia, nel nord, circa 10.000 persone sono rimaste senza elettricità. Il maltempo ha causato anche ritardi e interruzioni nella circolazione dei treni e la cancellazione di quasi una ventina di voli. A Madrid è stata attivata l’allerta rossa e sono stati chiusi i principali parchi della città.

In Francia due dipartimenti, Cotes-d’Armor e Manche, sono in allerta rossa per il passaggio della tempesta Ciaran scoppiata durante la notte, mentre il Finistère è tornato arancione, secondo Mètèo-France. In totale, 24 dipartimenti sono in vigilanza arancione. Il presidente Emmanuel Macron ieri ha esortato i concittadini a non correre "rischi" e a restare a casa.

La tempesta Ciaran scaturita dalla "Depressione d’Islanda", tra giovedì 2 e venerdì 3 porterà una sferzata di maltempo in Italia a partire dal nodr. In Veneto sono previsti venti fino a 130 km/h e un peggioramento del tempo soprattutto sulla zona prealpina e le Dolomiti meridionali, con precipitazioni fino a 130-150 millimetri di pioggia nelle 24 ore. In Liguria è prevista una mareggiata con onde di oltre 6 metri.