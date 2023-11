Stasera Italia, l'appello di Alessandro Sallusti per il Medio Oriente

02 novembre 2023 a

In Medio Oriente la situazione sta rapidamente precipitando. Le truppe di Tel Aviv stanno dando la caccia ai terroristi di Hamas. In Occidente si parla della necessità di sostenere le truppe in vista di una rapida soluzione del conflitto. Se n'è parlato nel corso della puntata di Stasera Italia in onda il 2 novembre su Rete4.

Medio Oriente, "L'Occidente deve stare con Israele certo che, siccome Israele è una democrazia e sono persone civili, sanno perfettamente fin dove possono spingersi e fin dove è giusto spingersi Io escludo categoricamente che il governo israeliano voglia uccidere i bambini palestinesi. Sono i palestinesi che tengono i bambini loro ostaggio a fare scudo ai loro soldati.