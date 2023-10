L'imam perde i freni, la frase choc sugli ebrei. Delmastro: "Ecco l'integralismo"

26 ottobre 2023 a

Un esempio calzante dell'Islam tutt’altro che moderato che viene predicato in certe moschee in Italia viene offerto da un imam intervenuto nel corso di Dritto e rovescio, il programma condotto da Paolo De Debbio su Rete 4. Zulfiqar Khan, imam di Bologna, senza colpo ferire afferma che Israele e gli ebrei sono "terroristi" e "traditori", e lo fa citando vari passaggi di testi biblici, come ad esempio la decapitazione di Giovanni Battista. In studio Pietro Senaldi non crede alle sue orecchie: "Questo è antisemitismo", afferma il condirettore di Libero. Ospite di Del Debbio nella puntata di giovedì 26 ottobre c'è anche Andrea Delmastro di Fratelli d'Italia che lo dice chiaro e tondo: "C'è stato un mirabile saggio di quello che è l'integralismo islamico".

L'esponente del partito di Giorgia Meloni continua: "Una persona che in termini allucinati e allucinogeni mi racconta che fatica a condannare gente che decapita, rapisce, uccide donne, bambini e anziani, per la testa di Giovanni Battista... Io mi chiedo, e glielo dico con tutta sincerità, chi viene nella sua moschea come si possa integrare in una nazione come quella italiana che rispetta come prima cosa la vita umana?". Delmastro è un fiume in piena: i tagliatole dell'attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre "erano dei luridi terroristi e voi dovreste dirlo, questa non è religione".