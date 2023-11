Parenzo nella vignetta del Fatto, replica in tv: "E poi nel Giorno della memoria..."

Sullo stesso argomento: Addio a Sergio Staino, il papà di Bobo icona della sinistra

Nel mirino della satira di Riccardo Mannelli, vignettista del Fatto quotidiano, oggi c'è David Parenzo "reo" di avere posizioni troppo belliciste sulla situazione in Medio Oriente. La prima pagina del quotidiano diretto da Marco Travaglio è stata commentata dal diretto interessato nella puntata di mercoledì 1 novembre de L'aria che tira, su La7. Il conduttore ha letto in diretta la vignetta che lo tira in ballo in prima persona, raffigurandolo con i tratti deformati della caricatura e intorno alla testa un carro armato stilizzato da cui spunta un soldato con la bandiera con la stella di David: "Il nuovo vanto del giornalismo democratico: il pensiero cingolato", si legge sul disegno (lo trovate a questo link ) firmato Mannelli. In riferimento è alle posizioni di Parenzo in strenua difesa di Israele dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre.

"Come se in qualche modo difendere le ragioni di uno stato democratico sia essere per definizione a favore della guerra, bellicista", commenta il giornalista mostrando il disegno. "Comunque non ho nulla contro il Fatto e colgo l'occasione per dire che, quando volete, qui potete venire a discutere e a portare le vostre idee, quindi non mi offendo", continua Parenzo. Capitolo chiuso? Non proprio. Perché subito dopo arriva la bastonata: "Almeno però non fate le paginate sulla Giornata della memoria", è la stoccata finale del giornalista ai colleghi del Fatto.