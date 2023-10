Stasera Italia, Nicola Porro e i dubbi sulle proteste pro-Palestina

30 ottobre 2023 a

a

a

Islam e libertà sessuale. Nel suo editoriale durante la puntata di "Stasera Italia" del 30 ottobre, Nicola Porro mette alle strette i membri della comunità lgbtq che scendono in piazza per la Palestina. Ma davvero sono convinti che i Paesi arabi garantiscano la libertà sessuale e i diritti civili?

Buon lunedì e bentornati a #StaseraItalia! LGBTQ in piazza per chi li perseguita



Cominciamo la puntata con l'editoriale di @NicolaPorro



Siamo in diretta su #Rete4 e Mediaset Infinity pic.twitter.com/vvWp95Ly6A — Stasera Italia (@StaseraItalia) October 30, 2023

"Ma questi signori davvero sanno che cosa vuol dire la libertà sessuale e di genere in questi territori? Pensano davvero che la difesa della libertà sessuale e di genere non sia più semplice a Tel Aviv di quanto lo sia a Hebron? Possono davvero pensare che le loro libertà siano tutelabili da quel modo di pensare che purtroppo c'è ancora in molti di questi Paesi musulmani e arabi.