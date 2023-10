L'Aria che tira, Tocci retroscena Medio Oriente: chi ci guadagna dalla guerra

30 ottobre 2023 a

Guerra in Medio Oriente, chi ci guadagna? Se n'è parlato nel corso della puntata de L'Aria che tira in onda il 30 ottobre su La7. In collegamento c'era Nathalie Tocci, esperta dell'Istituto Affari Internazionali. che ha messo in evident6e una triste verità. Il conflitto in Medio Oriente sta giocando a favore della Russia di Putin che beneficerà dell'effetto distrazione. In altre parole il mondo sta mettendo quasi in secondo piano l'invasione dell'Ucraina.

Non ha dubbi Nathalie Tocci dell'Istituto Affari Internazionali: "Se c'è un attore che non solo ha beneficiato di quanto accaduto ma è l'unico attore che continuerebbe a beneficiare laddove la situazione do9vesse ulteriormente uscire fuori di mano è palesemente la Russia. Tutti gli altri, amici e nemici, non hannoi nulla da guadagnare da questa situazione che potrebbe poi sfociare in una deflagrazione regionale. La Russia sì perché distrae l'attenzione. Anche se l'amministrazione Biden farà i salti mortali che ha fatto nell'ultimo periodo per contenere i danni, pochi saranno i meriti che le verranno riconosciuti e tante invece le colpe soprattutto per tutto quello che non ha fatto nel corso degli anni. Ripeto che c'è soltanto un attore che ne beneficia che è la Russia perché distoglie l'attenzione dalla guerra in Ucraina. Se ci dovesse essere una deflagrazione regionale, gli Stati Uniti sarebbero costretti a spostare le risorse da una parte all'altra: se le dai all'uno non puoi darle all'altro.