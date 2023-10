Gaza, il portavoce israeliano: dove si nasconde il quartier generale di Hamas

27 ottobre 2023 a

L’ ospedale Al-Shifa, il più grande e importante di tutta la Striscia di Gaza, ospiterebbe sotto le sue fondamenta un altrettanto importante quartier generale di Hamas. È quanto afferma il tenente colonnello Avichay Adraee, portavoce dell’esercito israeliano per i media arabi, in un lungo post su X, accompagnato anche da un video che spiegherebbe la collocazione del quartier generale. L’IDF, spiega Adraee, sarebbe entrata in possesso di informazioni secondo cui Hamas utilizza, "sia in tempi di routine che di emergenza, le infrastrutture umanitarie nella Striscia di Gaza allo scopo di svolgere le sue attività terroristiche, sfruttando la quota umanitaria allo scopo di proteggere i suoi terroristi e i leader dell’organizzazione terroristica".

In particolare, il fulcro delle attività dell’organizzazione nella Striscia di Gaza sarebbe l’ospedale Al- Shifa, considerato l’ospedale più importante e più grande della Striscia di Gaza e che si trova nel cuore della città di Gaza. Il portavoce dell’Idf spiega che "ci sono diversi complessi sotterranei nell’ospedale Al-Shifa che i leader di Hamas utilizzano per dirigere le loro attività. C’è anche un tunnel che collega all’ospedale e permette l’ingresso al quartier generale della leadership di Hamas, senza entrare in ospedale". Inoltre, "all’interno dell’ospedale è presente un centro di controllo affiliato al servizio di sicurezza interna di Hamas, dove i militanti sono presenti durante i periodi normali e di emergenza. L’ospedale contiene anche un quartier generale del comando terroristico da cui vengono dirette le operazioni di lancio di razzi, dirette le forze e immagazzinati mezzi di combattimento, armi e munizioni".

Queste affermazioni sono state subito smentite dall'organizzazione politica e paramilitare islamista. "Le accuse del portavoce dell’esercito del nemico sono completamente senza fondamento". Così un dirigente di Hamas, Ezzat al-Risheq, nega che "i capi di Hamas si trovino in un quartier generale sotto l’ ospedale di al-Shifa".