Viva Rai2, “Pd immobile”. Fiorello dà il colpo di grazia ai dem con una battuta

Continua il tormentone di Fiorello e di tutta la banda di 'Aspettando Viva Rai2' su Giorgia Meloni dopo la telefonata in diretta della scorsa stagione. Le battute questa volta non risparmiano il Partito democratico per far ridere il premier in diretta Instagram. Il tutto in collegamento dal 'glass di cortesia' di via di Vigna Stelluti, quartiere di Roma Nord, che lascerà spazio al Foro Italico a partire dal 6 novembre, giorno del ritorno in tv del programma mattutino. In apertura della finta chiamata, lo showman si è rivolto così a Meloni: "Giorgia, sei un po' arrabbiata ancora per il servizio di ‘Striscia la notizia' di ieri su Andrea Giambruno? Ma ti posso dire? Ormai si divorzia in 24 ore”.

E sullo sciopero dei mezzi di 24 ore indetto per venerdì 20 ottobre, Fiorello ha sdrammatizzato, tirando un siluro alla sinistra: “Domani i lavoratori dei servizi pubblici incroceranno le braccia e resteranno fermi. L'ira del Pd 'Ci copiano i programmi!'". Dopo la battuta sono scattate le risate a crepapelle del presidente del Consiglio, ‘collegata’ in diretta telefonica. E chissà che anche quest’anno non ci sia un’altra incursione della ‘vera’ Meloni.