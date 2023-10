Lasorella spiazza Del Debbio: "Non sarei venuta". Gelo a Dritto e Rovescio

22 ottobre 2023 a

a

a

"Non mi hanno detto che si parlava di questo. Se avessi saputo che il tema della trasmissione era questo non sarei venuta". È la protesta della giornalista Carmen Lasorella nel corso della puntata di domenica 22 ottobre di Dritto e Rovescio, su Rete 4, appena si accorge che l'argomento della serata è il rapporto tra immigrazione e terrorismo. Sugli schermi campeggia un dato: su sei terroristi che hanno colpito in Europa uno è arrivato su un barcone. La giornalista contesta semplificazioni statistiche su questo tema, e l'esponente di Fratelli d'Italia Carlo Fidanza la definisce "un'anima bella della sinistra", denominazione che accende il dibattito. Lasorella come detto afferma: "Non sono un'anima bella della sinistra, sono una giornalista, se avessi saputo che il tema della trasmissione era questo non sarei venuta", e ricorda a Paolo Del Debbio e agli ospiti di aver diretto un master universitario sull'immigrazione.

"Unica preoccupazione i lupi solitari": l'avvertimento di Piantedosi

"Ma basta con questa spocchia e con questa saccenza, non deve insegnare niente a nessuno" attacca Fidanza. "Non è mai emerso un dato certo e inconfutabile" di un nesso tra il terrorismo e chi arriva con i barconi, dice la giornalista che rimprovera tutti: i dati bisogna saperli leggere, quel dato vuol dire che tra sei casi accertati di jihadismo uno è arrivato via mare. "No, per me è il 16 per cento" ribatte l'esponente della maggioranza, mentre del Debbio interviene per riportare tutti alla calma.