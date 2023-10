Domenica In, Mara Venier a Zucchero: "Su quel furgone...", imbarazzo in diretta

22 ottobre 2023 a

C'è un rapporto speciale tra Mara Venier e Adelmo Fornaciari, in arte Zucchero. L'artista è stato ospite della puntata del 22 ottobre di Domenica In su Ra1 in occasione della presentazione del docu-film sulla sua carriera e sulle sue importanti collaborazioni internazionali, come quella con Bono, Sting, Pavarotti, Paul Young e tanti altri. Tra ricordi, aneddoti e canzoni, la conduttrice nel corso dell'intervista annuncia un filmato che non c'entra con il documentario, una carrellata di immagini "amarcord" insieme a Zucchero. "È un filmato mio per te, per dimostrarti tutto l'affetto e la stima che ho da sempre", afferma Venier con un po' di emozione.

Zucchero ringrazia, ma poi solleva un sospetto: "Ma sarà mica quello del furgone?". "Se aspetto che mi carichi sul furgone... Ma tu parli, parli poi alla fine...", ribatte Mara Venier. A svelare l'arcano è poi l'artista, che ricorda cosa si erano detti nell'ultima intervista: "L'altra volta ti avevo detto del primo comandamento del rock and roll: se è secco fumalo, se liquido bevilo, se è bionda caricala sul furgone...". E la conduttrice: "Io sto aspettando da troppi anni, se mi devi caricare su sto furgone facciamolo adesso prima che sia troppo tardi", scherza mentre va in onda il filmato.