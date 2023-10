"Auguri Mara", Venier compie gli anni e incassa l'affetto di tutti

Francesco Fredella 20 ottobre 2023 a

E' il compleanno di Mara Venier, la regina per antonomasia della tv e della domenica. Per lei oggi una valanga di messaggi: da personaggi della tv a quelli della musica, passando per i fan che la seguono da sempre.

La Venier è al timone di Domenica in da tantissimi anni, un vero record per lei che ha saputo traghettare quel programma attraversando varie stagioni, sempre raccontando l'Italia e gli italiani. Anche nei momenti più difficili. Durante il Covid, ad esempio, con le città vuote, senza pubblico in studio: Mara, per tutti la zia Mara, si è ritrovata in diretta ad intrattenere gli italiani spaventati per il lockdown. E l'ha fatto con grande capacità, unendo intrattenimento e informazione. Mara sa condurre in modo particolare le interviste one to one con uno stile unico, inimitabile. Legge fino a tarda notte tutte le informazioni sul personaggio che ospita a Domenica in, studia tantissimo e poi dà spazio ai sentimenti. Che non mancano mai.

«Auguri amore mio grande», scrive sui social suo marito Nicola Carraro. Fan numero uno di Mara (è lui stesso a dirlo nella presentazione su Instagram). Tra gli auguri per i 73 anni di età anche quelli di Alberto Matano, amico da sempre di Mara, conduttore de La vita in diretta. In una recente intervista, Mara ha detto che l'erede di Domenica in potrebbe essere proprio lui. Chissà.