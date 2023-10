Patrick Zaki, le acrobazie da Fazio su Israele: cosa dice a Che tempo che fa

22 ottobre 2023 a

Patrick Zaki fa il suo ingresso nello studio di Che tempo che fa con una settimana di ritardo. L'attivista egiziano era previsto per la prima puntata sul Nove dello show di Fabio Fazio dopo l'era Rai, ma l'uscita su "Netanyahu serial killer" dopo gli attacchi di Hamas a Israele hanno fatto cambiare i piani. Il conduttore ha accolto Zaki e la moglie, seduta in prima fila, ed è entrato subito nel vivo chiedendo conto delle polemiche per quanto affermato subito dopo l'attacco. "C'era stato un attacco terroristico e forse non era il momento di parlare di responsabilità storiche, però e vorrei capire la tua opinione. I distinguo bisogna farli sempre ma adesso c'è un problema di pace", afferma Fazio.

Zaki coglie la palla al balzo e ignora la parte iniziale della domanda, per poi argomentare come tutti dobbiamo lavorare per la pace, riportare gli ostaggi indietro, trovare una soluzione politica, e che "anche le Nazioni Unite il Papa hanno parlato di quella che è la crisi umanitaria" dei palestinesi.

Fazio allora definisce l'attacco di Hamas "infame" e volto a minare gli accordi tra Israele e Paesi come l'Arabia Saudita. "Dico sempre che la violenza produce violenza, non bisogna tenere presente tutto quello che è successo negli anni scorsi. Adesso dovremmo fare attenzione solamente a una soluzione politica perché ci sono persone che muoiono e quindi i nostri pensieri devono andare alla pace", risponde l'attivista. Detto questo, il discorso verte presto sulla promozione del libro di Zaki.