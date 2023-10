Giorgia Meloni, come risponde alla domanda su Giambruno: il video

21 ottobre 2023 a

La vicenda della separazione tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno arriva, abbastanza incredibilmente, anche a Il Cairo dove la premier era impegnata per il summit per la pace promosso dal presidente egiziano al Sisi sulla crisi in Medio Oriente. “Lungi da noi infilarci nella sua privacy, ma come sta? Quanto le è costato oggi venire qui?”, ha chiesto un giornalista a margine delle attività. “Sto bene, sto molto bene. Faccio il mio lavoro come sempre. Ma non ne voglio più parlare”, è stata la replica della Meloni prima di congedarsi.

Alle insistenze di un cronista che le chiede almeno un commento sulla "parte politica" del post pubblicato ieri, Meloni taglia corto: "Non c'è una parte politica, di questo non voglio più parlare, non so cosa non sia chiaro del fatto che non voglio più parlare di questo". DI seguito e a questo link il video di La7.

Come il tutto nasce dai fuorionda della trasmissione Diario del Giorno con protagonista l'ormai compagno della premier, Andrea Giambruno trasmessi in due tranche da Striscia la Notizia. Ieri mattina Meloni ha rotto il silenzio su Facebook annunciando la fine della relazione con il giornalista Mediaset. Post che terminava con un messaggio forte e chiaro: Tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua", che aveva scatenato retroscena e interpretazioni.