Muschio Selvaggio, primo ospite e "caso chiuso": chi invita Fedez

Dopo un'attesa lunghissima, torna Muschio Selvaggio, il podcast di Fedez. Considerando la rottura con Luis Sal, è molto probabile che il rapper proseguirà con questo impegno senza il sostegno dell'influencer. Attraverso una storia pubblicata su Instagram, il cantante ha anticipato chi sarà il suo primo ospite. L'uomo con il quale Fedez dialogherà sarà Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela. Nel corso della puntata si affronterà ovviamente il caso della ragazza scomparsa a Roma negli anni Ottanta. Ma non è tutto. Sempre sui social, il conduttore del podcast ha destato la curiosità dei suoi follower perché si è rimangiato quella che lui stesso definisce un'"uscita infelice" e che era stata al centro dell'opinione pubblica per giorni.

"Onorato di aver conosciuto di persona Pietro Orlandi. Dopo una mia dichiarazione infelice, abbiamo avuto modo di conoscerci e preparare una puntata per Muschio Selvaggio molto importante, soprattutto in vista del voto in Senato sulla commissione di inchiesta sul caso Orlandi. Grande ammirazione per una persona che da 40 anni lotta contro tutto e tutti per avere verità e giustizia", ha scritto Fedez su Instagram.

Per chi non lo ricordasse, il rapper lo scorso gennaio, nel corso di una puntata di Muschio Selvaggio, fu autore di una gaffe che lo fece finire nell'occhio del ciclone. Parlando della serie Vatican Girl di Netflix, Fedez trattenne visibilmente le risate, dicendo: "Innanzitutto possiamo dire? Non l’hanno mai trovata". Le parole del cantante avevano provocato la reazione immediata di Pietro Orlandi. "In tanti anni ho dovuto subire comportamenti in malafede e cattivi ben peggiori di una risata non nata sicuramente con la volontà di offendere, o mancare di rispetto. Credo si tratti semplicemente di un momento di immaturità", aveva commentato il fratello di Emanuela.