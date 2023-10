Barbara Palombelli: "Ho piani fino alla Z". Il nuovo progetto della giornalista

19 ottobre 2023 a

Barbara Palombelli, in occasione del suo 70esimo compleanno, è tornata a raccontarsi al Corriere della Sera. Lo scorso giugno, l'ex conduttrice di Stasera Italia, il talk-show di politica e si attualità di Rete 4, ha salutato il suo pubblico. "Ci saranno altre sfide, altri incontri e altre avventure", aveva promesso ai telespettatori. Oggi la giornalista, ancora al timone di Forum, ha ripercorso la sua carriera e ha svelato alcuni retroscena inattesi. "Ho iniziato a 15 anni, in seconda liceo scientifico. Il pomeriggio facevo la segretaria di una scuola di danza: volevo essere autonoma, mio ​​padre diceva: 'Se vuoi la libertà, te la devi conquistare'": così ha esordito.

Quindi Palombelli ha continuato, rivelando ai lettori i suoi inizi: "Quando è morto mio padre, che era un agente di cambio, e ci siamo ritrovate senza una lira, il marito di Ida Magli, Adriano, che era professore ma anche vice direttore di Radio 2, mi ha segnalato insieme ad altri per un contratto Rai. Poi da ragazza sono andata a bussare a tutti i giornali, Espresso, Repubblica, Corriere, mi sono presentata dicendo: 'Mi piacerebbe scrivere'". Ma la realtà dei giornali non è assolutamente l'unica dalla giornalista sperimentata. Presto, infatti, la conduttrice è sbarcata in tv. "La tv mi è sempre sembrata una cosa molto facile. La carta stampata richiede più fatica. Quando Gianni Letta mi invitò la prima volta a Italia domanda a intervistare Andreotti, mi sono detta: fai una domanda e via. Pensavo che la tv fosse un modo per accendere la luce sulla tua firma. Arrivai in ritardo feci la domanda suggerita dal tassista: 'Onorevole, dove lo trova il tempo pe fa' i libri?'", ha detto.

L'intervista ha toccato anche il tema delle relazioni sentimentali. Palombelli ha affermato: "Anche Francesco (Rutelli, ndr), mio ​​marito, l'ho conosciuto per caso, un amico comune mi chiese di dargli una mano per Radio radicale: dopo una settimana eravamo a vivere insieme, lui allora era senza casa... stasera dormo qui, e poi è rimasto, sono quasi 44 anni". E cosa filtra sul futuro lavorativo della giornalista? "Bisogna avere piani A, B, C... io ho piani fino alla Z. Adesso per esempio sto lavorando a un canale tematico su Salute e Benessere, sarà il mio prossimo passo", ha concluso.