Papa Francesco è comunista? Cosa svela il Pontefice

Papa Francesco si racconta. Il Pontefice, in una intervista all’agenzia Argentina Telam, si è detto dispiaciuto per tutti coloro che lo definiscono un "dittatore" quando sentono parlare delle sue encicliche sociali: “Non è così. Il Papa afferma il Vangelo e dice quello che dice il Vangelo. E nell’Antico Testamento il diritto ebraico chiedeva di prendersi cura della vedova, dell’orfano, dello straniero. Se una società si cura di questi tre aspetti va avanti molto bene”. Poi il Santo Padre mette la parola fine su una speculazione che dura da molti anni sul suo credo politico: “Il boia non è solo chi uccide una persona, ma anche chi la sfrutta. Dobbiamo esserne consapevoli. A volte quando mi sentono dire le cose che ho scritto nelle encicliche sociali, dicono che il Papa è comunista. Non è così. Il Papa prende il Vangelo e dice quello che dice il Vangelo”.

Jorge Bergoglio ha anche confidato che gli piacerebbe andare in Argentina, dove manca da molto tempo e si è poi lasciato andare ad una battuta sui viaggi all’estero: “Parlando dei viaggi più lontani mi resta Papua Nuova Guinea”.