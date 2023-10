Tagadà, Emma Bonino: "Il maligno signore...", l'annuncio sulla malattia

16 ottobre 2023 a

Emma Bonino ha vinto la lunga battaglia contro la malattia. L'annuncio qualche giorno fa, nel corso di Belve, il programma condotto su Rai 2 da Francesca Fagnani. La leader di +Europa è intervenuta lunedì 16 ottobre a Tagadà, su La7 dove al termine di una intervista sui temi internazionali la conduttrice Tiziana Panella ha introdotto l'argomento: "E' stato un piacere Insomma fare questa chiacchierata con lei, ma volevo anche fare gli auguri miei e di tutta la redazione con una buona notizia: ha vinto la sua personalissima battaglia contro la 'maleducata', mettiamola così, la malattia con cui ha combattuto per qualche anno e quindi davvero auguri", ha detto la giornalista.

"Sono stati otto lunghissimi anni", ha commentato Bonino che tuttavia ha ammesso: "Questo maligno signore che se n'è andato, però, ha pensato bene per vendetta o non so che altro di lasciarsi dietro una serie di conseguenze, e quindi adesso mi toccherà occuparmi con i miei medici delle conseguenze", afferma Bonino che chiosa: "Ma intanto 1-0". "Sono riuscita a separare me dalla mia malattia, ho lasciato tutto in mano a degli ottimi medici. Dopo otto anni eccomi qua. I miei capelli non cresceranno più, ma intanto ho vinto io."; aveva dichiarato ieri in una intervista al Corriere della sera.