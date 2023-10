Stasera Italia, Nicola Porro punta il dito contro l'Europa: si contraddice da sola

16 ottobre 2023 a

a

a

Europa a pezzi. Dice tutto e il contrario di tutto. Anche in occasione della crisi in Medio Oriente. E così von der Leyen e Borrell prendono due posizioni diverse. Il presidente della Commissione europea rassicura Netanyhau dicendo che l'Ue è al suo fianco. Il ministro degli Esteri Borrell, invece, in Cina mette limiti alla difesa di Israele. Se n'è parlato nel corso della puntata di Stasera Italia in onda il 16 ottobre su Rete4. L'attacco viene da Porro: "Mentre i cinesi dicono una cosa chiara e gli americani ne dicono un'altra, in Europa c'è qualsiasi cosa - dichiara Porro - Un tempo Kissinger diceva: non so chi chiamare quando devo parlare con il signor Europa. Il Kissinger di quei tempi oggi avrebbe sentito Ursula von der Leyen andare da Netanyahu e dire parole molto chiare". Poi scatta il filmato con le parole di von der Leyen: "Signor primo ministro, quello che ho visto e sentito mi ha spezzato il cuore. Di fronte a questa tragedia indicibile, c'è solo una risposta possibile: l'Europa è al fianco di Israele".

Poi, però, Porro rincara la dose: "Sì certo, se non fosse che il ministro degli Esteri europeo, Josep Borrell, dice cose un po' diverse e soprattutto le dice in Cina. Insomma dice cose che non sono in linea con quello che ha detto il presidente della Commissione europea". E cos'ha detto Borrell? "Certamente difendiamo il diritto di Israele a difendersi dall'attacco che sta subendo - dice Borrell - ma come ogni diritto ha un limite e questo limite è rappresentato dal diritto internazionale e dal diritto umanitario internazionale". "Sono certo che i limiti del diritto li avrà espressi anche ai premier cinesi riguardo ai diritti dei musulmani in Cina - conclude Porro polemicamente - che, evidentemente, non sono tenuti molto in considerazione. Il punto è che un'Europa con 27 ministri degli Esteri poi dovrà capire come comportarsi"