Fedez, la sorpresa più bella per il compleanno: come sta

Fedez oggi compie trentaquattro anni e, dopo il recente ricovero d'urgenza, riconosce che l'unica cosa che davvero conta è la sua famiglia. Tra canzoncine di buon compeanno e torte che non cadono a terra per miracolo, il rapper viene inondato da messaggi di affetto e circondato dall'amore dei più cari. La moglie Chiara Ferragni, in prima linea come sempre, l'ha supportato nei periodi più difficili e i figli Leone e Vittoria sono sempre stati la spinta per resistere e guardare avanti. "E sono 34 anni…grato alla mia famiglia per tutto l’amore che riesce a darmi ogni giorno. Grazie a tutti per gli auguri", ha scritto il rapper a corredo degli scatti che lo ritraggono abbracciato ai bambini e all'influencer. Poi, all'improvviso, il cantante pieno di euforia pubblica anche delle storie su Instagram. "Grazie a tutti per gli auguri. Oggi è una giornata importante, non tanto per il compleanno. Ho fatto gli esami del sangue, l'emocromo, ed è quasi ok", ha annunciato. Come festeggerà questa bellissima notizia? "I dottori mi hanno dato il permesso di volare a Manchester per andare al concerto dei Blink-182", ha detto il rapper.