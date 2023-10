Piazzapulita, volano gli stracci tra Basile e Formigli: "Me ne vado" "Un piacere"

13 ottobre 2023 a

Dopo che lo scontro tra Elena Basile e Aldo Cazzullo ha fatto il giro del web ed è stato ampiamente dibattuto, l'ex ambasciatrice è stata ospite ieri sera di Corrado Formigli. A Piazzapulita, il programma di approfondimento giornalistico che si occupa di politica e di attualità, si è consumato un altro scontro. Questa volta la scrittrice, dopo una serie di botta e risposta con il conduttore del talk-show, ha salutato i presenti in studio e se ne è andata. Il motivo dell'alta tensione? Il conflitto che sta mettendo in ginocchio il Medio Oriente e che è scattato dopo l'attacco di Hamas a Israele.

"Credo in un giornalismo che non fa spettacolo ma che cerca risposte...", ha detto Basile rivolgendosi a Corrado Formigli nel corso della discussione. "Lei dovrebbe domandarsi cosa si può fare per i bambini" di Gaza "che moriranno domani. Si può fare che i grandi Paesi europei, invece di proibire le manifestazioni pro Palestina, potrebbero chiedere l'apertura del valico" con l'Egitto "per permettere il sostentamento dei bambini, per far uscire i malati, per far arrivare medicine. Se ci sono 200 ostaggi, dovremmo dire 'dobbiamo salvare gli ostaggi perché in cambio Israele prometterà di non bombardare le case'", ha dichiarato davanti al conduttore che già esprimeva la sua perplessità.

La discussione ha seguito il ritmo di una partita di ping pong, coinvolgendo tutti i presenti. Se Mario Calabresi ha provato a chiarire il proprio punto di vista invano, Nathalie Tocci è stata redarguita da Basile. Formigli ha cercato di ristabilire l'ordine, ma la scrittrice non ne ha voluto sapere: "Io me ne vado, non mi calmo se penso ai bambini di Gaza che stanno aspettando di morire mentre stiamo qui a disquisire se Hamas sia un'organizzazione terroristica e se Israele debba rispettare le regole. Non è una questione giuridica, è una questione politica". Ma stabilire una tregua, ormai, era impossibile. L'ex ambasciatrice si è alzata di scatto: "Lei mi ha pregato di venire qui, altrimenti non sarei venuta. Grazie", ha detto guardando negli occhi il conduttore. Il giornalista non si è trattenuto: "È stato un piacere".