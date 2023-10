Otto e Mezzo, Mario Sechi: "Perché Israele deve dare una risposta dura"

12 ottobre 2023 a

Dopo l'attacco brutale di Hamas di sabato 7 ottobre Israele ora è a un bivio militare e strategico. A illustrare le strade che lo Stato ebraico ha davanti e quale, a suo avviso, dovrebbe imboccare è il direttore di Libero, Mario Sechi, intervenuto nella puntata di giovedì 12 ottobre di Otto e mezzo, su La7. "Gaza non viene da Marte, i palestinesi hanno festeggiato e protetto i miliziani di Hamas. Israele deve dare una risposta dura che prevede una strategia di invasione di terra e di assedio", argomenta Sechi. Insomma, la risposta dello Stato ebraico deve essere ferma e deve puntare a sferrare un colpo decisivo a Hamas.

Dal punto di vista militare, il direttore ospite di Lilli Gruber spiega quale potrebbe essere il piano dell'esercito israeliano: "Questo è il momento in cui Israele deve reagire. Gerusalemme può cadere con scenari ben più gravi di quelli che conosciamo. Israele metterà nel conto gravi perdite, anche tra gli ostaggi. Ma questa è la guerra. E quando Churchill decise di bombardare Dresda e Berlino sapeva bene delle vittime civili. Ma in guerra per vincere spesso è necessario fare di tutto per spazzare via chi semina orrore".