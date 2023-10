Stasera Italia, Federico Rampini svela il piano fallito degli Usa in Medio Oriente

11 ottobre 2023 a

La crisi in Medio Oriente ha portato alla luce il nodo irrisolto del conflitto arabo-israeliano. Se n'è parlato nel corso della puntata di Stasera Italia in onda l'11 ottobre su Rete4. Ospite in studio era Federico Rampini che ha rivelato il piano degli Usa in Medio Oriente. Una strategia di alleanze interrotta dall'atroce attacco di Hamas sul territorio israeliano.

"Non sembra affatto probabile lo scenario di un intervento degli Stati Uniti. Hanno già iniziato a fornire munizioni per le forze armate israeliane. In ogni caso gli Usa sono molto preoccupati perché Joe Biden stava per mettere a segno quello che sarebbe stato un colpo da maestro della diplomazia americana, cioè il riconoscimento diplomatico di Israele da parte dell'Arabia Saudita con l'aggiunta di un patto di protezione militare degli Stati Uniti per Riad e addirittura di cooperazione in campo nucleare. Questa sarebbe stata davvero una svolta storica per il Medio Oriente