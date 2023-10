Patrick Zaki da Fabio Fazio, salta tutto. Come si giustificano: figuraccia storica

11 ottobre 2023 a

Salta l'ospitata di Patri Zaki a Che tempo che fa. Annunciato da Fabio Fazio in pompa magna, lo studente egiziano graziato dal governo del suo Paese grazie al lavoro diplomatico del governo di Giorgia Meloni non sarà il primo ospite della nuova edizione dello show di Fabio Fazio, che come noto si è trasferito sul Nove, con Discovery. Doveva essere il nome di grido del debutto, per la gioia dei tanti fan a sinistra dello studente egiziano, ma tant'è. Domenica 15 ottobre, dunque, Zaki non sarà in onda, conferma Discovery. "Fabio Fazio spiega che stanno rimontando la puntata alla luce dell’attualità e della guerra tra Israele e Palestina", fa sapere Repubblica. Secondo quanto riferito Zaki interverrà in una non meglio indicata "puntata successiva".

L'attivista si arrampica sugli specchi: "Stiamo ancora mettendo a punto il calendario delle uscite con la casa editrice e il mio agente", è la frase attribuitagli dal Correre. Ache Fazio svicola: "Visti gli avvenimenti abbiamo cambiato la puntata. Ospiteremo Patrick Zaki al più presto". Due versioni diverse, insomma. Senza contare che proprio gli "avvenimenti", come li chiama Fazio, sembrano essere alla base del forfait. Di certo avranno avuto un peso le parole dell'attivista egiziano su Israele e sul primo ministro Benjamin Netanyahu: "Quando un serial killer cerca di convincere la comunità internazionale che rispetta le convenzioni internazionali, per legalizzare l'uccisione di civili. Dove possono andare?".

Zaki sta iniziando il giro di presentazione del suo libro, ma "dopo le parole intollerabili pronunciate su Israele" pensare che "possa prendere parte a una serata collaterale del Salone del Libro di Torino lascia sinceramente sgomenti. Auspico che la Direzione del Salone, di concerto con il Sermig, decida di annullare l’evento: sarebbe una macchia indelebile per il nuovo corso editoriale", attacca Paola Ambrogio, senatrice di Fratelli d’Italia, in riferimento al primo appuntamento di ’Aspettando il Salone', previsto al Sermig il prossimo 17 ottobre.