Chi l'ha visto, Adamo Guerra torna in Italia tra processo e divorzio

11 ottobre 2023 a

a

a

Adamo Guerra mette nuovamente piede in Italia per risolvere le varie questioni legali aperte negli anni dopo la sua scomparsa. Il 56enne è stato smascherato nelle scorse settimane da Chi l’ha visto?, il programma di Rai3 condotto da Federica Sciarelli, che lo aveva ritrovato a Patrasso, in Grecia, smentendo quindi la storia del suicidio inscenato nel 2013 dopo aver abbandonato Lugo di Romagna, vicino Ravenna. “Ora è tornato in Italia per rispondere alle questioni legali che pendono su di lui. L'istanza di divorzio presentata dalla moglie e il processo penale per omesso mantenimento di minori, le figlie. Così, martedì, Guerra è comparso in tribunale a Ravenna”, la ricostruzione del Corriere della Sera, che spiega come sia andata in scena la prima udienza relativa alla causa di divorzio con la moglie Raffaella Borghi. Guerra davanti al giudice ha confermato la propria identità e ha fatto sapere di voler procedere con il divorzio come chiesto dalla moglie. Il 12 dicembre sarà la data clou per l’addio definitivo tra i due.

Ritrovato in Grecia dopo 10 anni? "La moglie sapeva tutto", bufera su Chi l'ha visto

Guerra ha fatto sapere che non ha alcuna intenzione di muoversi dalla Grecia per ritornare stabilmente in Italia, anche se nel 2024 sarà costretto ad affrontare il processo penale per omesso mantenimento delle figlie. La prossima udienza, dopo qualche ritardo dovuto a motivazioni burocratiche della giustizia, è fissata per il gennaio del 2024, con la moglie e le figlie che hanno manifestato l'intenzione di costituirsi parte civile. Il tutto nasce da una querela di Borghi fatta nel settembre 2016 dopo che c’erano state le prime avvisaglie di un finto suicidio e di una possibile nuova vita in Grecia.